A Fiumicino contagi in crescita costante - Terzo Binario News

“I dati della Asl Rm3 di oggi confermano la costante crescita dei contagi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ad oggi, in città, ci sono in totale 140 persone positive: 22 in più rispetto all’ultimo aggiornamento e 7 guariti – spiega il sindaco -. L’età media è un po’ salita ed è pari a 31 anni. Naturalmente, cresce anche il rapporto con la popolazione totale: 0,17”.

“Ancora una volta, le località più colpite sono Isola Sacra e Fiumicino che insieme arrivano al 71% – prosegue Montino -. Sale la percentuale di Fregene che oggi è al 10%”.

“Stiamo tornando velocemente ai livelli di qualche mese fa – sottolinea il sindaco – e questo non va bene. E’ indispensabile che, pur partecipando alla vita sociale, si continuino ad adottare le misure di sicurezza necessarie: indossare la mascherina al chiuso, ma anche all’aperto nelle situazioni in cui non si può rimanere lontani dalle altre persone, e mantenere la distanza a maggior ragione quando non si indossa la mascherina”.

“Fondamentale e determinante rimane l’adesione alla campagna vaccinale – conclude il sindaco -. In questi giorni centinaia di persone si sono recate al camper, sia a piazzale Molinari, sia a Fregene sia a Passoscuro. E questa è un’ottima notizia. Naturalmente, serve un determinato arco di tempo prima che la copertura del vaccino sia attiva. Faccio mie le sagge parole del presidente Mattarella: vaccinarsi è un dovere civico e morale. Non è il vaccino o il green pass che limitano la nostra libertà: è il virus che dobbiamo combattere con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Tutte e tutti insieme”.