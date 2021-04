A Fiumicino circa 290 positivi - Terzo Binario News

“Scende di quattro unità dall’ultima comunicazione il numero complessivo di positivi nel nostro territorio, attestandosi oggi a quota 289. E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Asl Rm 3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le donne contagiate sono 139, gli uomini 150, con una età media di 40 anni.

Isola sacra e Fiumicino – prosegue – rimangono al primo posto tra le località per numero di casi, con il 67% del totale, seguite da Aranova (8%) e Torrimpietra (6%)”

“Ricordo che da oggi fino a lunedì 5 aprile, quindi Pasqua e Pasquetta comprese – conclude il sindaco – tutta Italia si trova in zona rossa. Pertanto ci si potrà spostare solo per motivi di necessità, lavoro o salute o per incontrare i familiari.

Occorre quindi impedire tutte le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus, evitando scampagnate o assembramenti. Un sacrificio necessario affinché la curva scenda e, parallelamente alla campagna vaccinale, si possa tutti arrivare finalmente ad uscire da questa pandemia”.