A Fiumicino Adr omaggia i primi turisti da Abu Dhabi e Dubai - Terzo Binario News

Nel solco dei segnali di ripartenza del turismo e dei viaggi,

con l’omaggio di prodotti gastronomici made in Italy e di un

braccialetto tricolore, Aeroporti di Roma ha dato così questa

mattina, all’aeroporto di Fiumicino, il benvenuto a circa 230

tra viaggiatori e primi turisti arrivati, grazie al protocollo

Covid Tested, con i voli Etihad da Abu Dhabi ed Emirates da

Dubai. Anche con totem di benvenuto in inglese, un’accoglienza

per augurare buone vacanze e soggiorno in Italia che bissa

quella donata, lo scorso 28 maggio, alle avanguardie di turisti

statunitensi arrivati, sempre con voli Covid tested, da New York

ed Atlanta.

Subito dopo lo sbarco al Terminal 3, nell’attesa

dell’esito del tampone di controllo personale di Adr ha donato

gli omaggi ai passeggeri, sorpresi dall’accoglienza.

“Finalmente in Italia dove visiteremo in dieci giorni Roma e

Pisa – racconta una giovane coppia di Abu Dhabi – senza

quarantena ma grazie al protocollo Covid tested abbiamo potuto

usufruire di questa opportunità e realizzare il nostro sogno di

vedere i monumenti della città eterna.

L’accoglienza in

aeroporto è stata una piacevole sorpresa”. “Vivo e lavoro da 7

anni a Dubai e finalmente, con dieci giorni di ferie, posso

tornare in Italia dopo sei mesi e riabbracciare i miei familiari

a Venezia – è la testimonianza di una ragazza italiana – sono

vaccinata e grazie ai voli Covid tested è un viatico per un

ritorno quanto prima alla normalità ed alla piena ripresa dei

viaggi, con maggiore tranquillità e sicurezza”.

A presenziare ed a dare il benvenuto ai turisti il Direttore

operazioni voli di Adr, Ivan Bassato. Per Adr è la “conferma

delle potenzialità dell’applicazione del protocollo dei voli

Covid tested, per facilitare il ripristino della connettività

area in massima e totale sicurezza. La sicurezza è una priorità

di tutto il mondo aviation, in particolare per Aeroporti di Roma

che, sin dall’inizio dell’emergenza pandemica, ha approcciato

in maniera strategica delle misure di contenimento dei contagi.

Oggi ne è la riprova accogliendo, con un tocco made in Italy,

primi turisti in arrivo dagli Emirati Arabi Uniti in massima

sicurezza”.

Dopo i 12 voli settimanali Covid Tested attivi su New York e

Atlanta di Alitalia e Delta Air Lines, si sono poi aggiunti

ulteriori collegamenti aerei di American Airlines e United con

New York. Dallo scorso 22 maggio è stato attivato poi il

protocollo Covid Tested sul volo Dallas-Roma Fiumicino di

American Airlines e successivamente sui voli di Emirates da

Dubai e di Etihad da Abu Dhabi. Sono attesi da luglio i nuovi

voli diretti di Alitalia da Tokyo Haneda e di Air Canada da

Toronto e Montreal e in agosto il collegamento di Delta da

Boston.