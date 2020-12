A Fiumicino 311 positivi, con 17 nuovi contagi e 21 guariti - Terzo Binario News

“I dati inviati oggi dalla Asl RM3 ci dicono che sul nostro territorio, rispetto a ieri, ci sono 17 positivi in più, ma anche 21 guariti”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In totale in città ci sono 311 persone positive al coronavirus. Di queste il 69% è concentrato tra Isola Sacra e Fiumicino – spiega il sindaco -. L’età media è ancora di 41 anni”.

“Registriamo, dunque, un leggerissimo calo rispetto a ieri – prosegue Montino -, ma una flessione così bassa e per un solo giorno non rappresenta un trend. Bisogna attendere i dati dei prossimi giorni”.

“Per fare in modo che la curva continui a scendere ognuno di noi deve rispettare le regole – conclude – ovvero indossare la sempre mascherina in modo che copra naso e bocca e usarla anche se siamo a casa con persone non conviventi; lavarci spesso le mani; mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitare accuratamente ogni possibile assembramento. Il virus passa da una persona all’altra: la responsabilità e il buon senso personali sono fondamentali per limitare il contagio”.