A Fiumicino 272 positivi con 17 nuovi casi e 8 guariti - Terzo Binario News

“Sale di nove il totale dei contagiati nel nostro territorio, attestandosi sul numero di 272. È quanto emerge dai dati forniti oggi dalla Asl Rm 3, che vedono rispetto a ieri 17 nuovi casi a fronte di 8 guariti.

Le donne contagiate sono 134, gli uomini 138, l’età media è di 41 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.33”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Tra le località – aggiunge – Isola sacra e Fiumicino vedono il 61% dei casi totali, seguite da Maccarese al 7%, Fregene al 6%, Aranova, Passoscuro e Parco Leonardo, tutte al 5%”.

“Siamo ancora in attesa – conclude Montino – di conoscere il responso dell’Agenzia Europea del farmaco in merito al vaccino AstraZeneca. Nel frattempo sta proseguendo con gli altri vaccini la campagna di immunizzazione in Italia. È l’unico modo per combattere il diffondersi del coronavirus nel Paese e uscire al più presto da questa pandemia”.