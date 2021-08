A Fiumicino 207 positivi - Terzo Binario News

“Sono 207 le persone contagiate dal coronavirus nel nostro Comune, secondo i dati della Asl Rm3. I nuovi casi rispetto all’ultima segnalazione sono 10, le persone guarite 7. Le donne positive sono 105, 102 gli uomini, con una età media di 31 anni”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Il 68% dei casi – aggiunge – riguarda Fiumicino e Isola sacra, il 10% Fregene, il 6% Parco Leonardo e il 4% Aranova. Ricordo che dal 6 agosto è in vigore il Green Pass. La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Serve, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici”.