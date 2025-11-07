A Civitavecchia s'inaugura la nuova sede della libreria "Dettagli" • Terzo Binario News

Da qualche settimana ha lasciato la storica sede di via Guglielmotti 2 per trasferirsi sul retro dello stesso palazzo, quello adiacente alla Cattedrale. E’ “Dettagli” praticamente l’unica libreria indipendente della città che da decenni è un punto di riferimento per chi ama leggere, riuscendo a soddisfare le richieste dei lettori, ed ospita molto spesso eventi culturali e presentazioni di libri e incontri con gli autori.

La libreria è attiva da circa 35 anni, quando fu aperta da Maria Antonietta e Arturo Gaballo e Francesca Amaturo, che sono ancora in società con Sergio Cracolici, anche amministratore, il quale, da una decina d’anni, è anche “volto” del negozio.

“Nel corso degli anni abbiamo svolto una corposa attività promozionale – racconta Cracolici .. Abbiamo presentato ai civitavecchiesi il meglio della letteratura italiana:

Dacia Maraini, Maurizio Maggiani (più volte), Erri De Luca (più volte), Marco Buticchi (più volte), François Morlupi, Andrea Pinketts (più volte), Alfredo Cattabiani (varie volte e nel suo nome abbiamo anche organizzato con la sponsorizzazione della Fondazione per 2 anni un Premio letterario a lui intestato con serata finale al Traiano) , Felice Vinci. Ma sono stati da noi pure personaggi noti della Tv come Renato Pazzaglia, Pino Campagna e nomi importanti della saggistica politica da Giulio Andreotti a Nando Dalla Chiesa, da Marcello Veneziani a Mario Capanna e molti altri, come Domenico Fisichella, diverse volte”.

Sabato pomeriggio tutti sono invitati all’inaugurazione ufficiale del nuovo negozio in via Gorizia 6. Per l’occasione ad animare l’evento saranno i gruppi di lettura del territorio e l’associazione culturale Book Faces.