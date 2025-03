A Civitavecchia sempre meno negozi: l'analisi di Confcommercio • Terzo Binario News

Confcommercio Litorale Nord presenta oggi i risultati dell’analisi condotta dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART) sul tessuto imprenditoriale di Civitavecchia.

Questo studio, basato su dati del Registro delle Imprese elaborati da Unioncamere-Infocamere, offre un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento delle attività economiche della città nel 2024, con particolare attenzione ai settori del commercio e del turismo.

Vogliamo ringraziare ISNART per il prezioso lavoro di analisi che ci consente di comprendere meglio le dinamiche economiche locali e, soprattutto, di individuare azioni concrete per sostenere le imprese del territorio.

I DATI PRINCIPALI: UN 2024 IN FLESSIONE

L’indagine mostra un calo del numero complessivo di imprese attive a Civitavecchia del 4% rispetto al 2023, con un saldo negativo di 69 attività solo nell’ultimo trimestre del 2024. Tra i settori più colpiti:

• Commercio: registra il calo più significativo, con un -7,5% di imprese attive rispetto all’anno precedente. Si tratta di una perdita netta di 39 attività solo tra il terzo e il quarto trimestre del 2024. Un dato allarmante se si considera che il commercio rappresenta oltre un terzo del totale delle imprese locali.

• Turismo: pur mostrando una maggiore resilienza, il comparto turistico ha subito un saldo negativo di 10 imprese nell’ultimo trimestre del 2024 (16 nuove iscrizioni contro 26 cessazioni).

• Tasso di sviluppo imprenditoriale: il commercio ha registrato un valore negativo del -3,9%, il peggior dato tra tutti i comparti analizzati (contro il -2,2% del turismo).

L’analisi evidenzia dunque una sofferenza generalizzata nel tessuto imprenditoriale locale, con una particolare criticità nel settore del commercio, da sempre pilastro economico della città.

VERSO NUOVE SOLUZIONI PER IL TERRITORIO

Alla luce di questi numeri, stiamo lavorando ad una serie di iniziative volte a contrastare il trend negativo e rilanciare le attività locali. Tra le principali azioni che stiamo portando avanti:

•fattibilità di riduzione tassa sui rifiuti

•fattibilità di riduzione tassa sulle insegne

•fattibilità linea bus notturna

•rimodulazione abbonamenti parcheggi

•analisi regolamento dehors

•fattibilità restyling Corso Marconi

•comprensione e (soprattutto) criticità dell’eventuale ZTL

•visione del progetto relativo al Mercato Cittadino (con modifiche relative agli alberi)

•fattibilità sgravi fiscali per affitti in convenzione in zone desertificate

•fattibilità relativa alla costituzione di Reti di Imprese

•costituzione dei gruppi di commercianti di quartiere

•attivazione sportelli d’ascolto (fisici e multimediali)

•rubrica dedicata cerco/offro lavoro

•centro sperimentale di formazione tecnico/digitale

•cashback sviluppata su rete fisica di attività di vicinato

•digitalizzazione commerciale

•gpts assistente virtuale per commercianti

Al contempo i colloqui con le varie Istituzioni proseguono, sono già fissate le date per i nuovi incontri e stiamo per presentare una serie di appuntamenti dove potremo spiegare meglio i lavori che stiamo portando avanti a tutti i commercianti.

Molte sono le cose che vanno migliorate, cercando nel modo più assoluto di valorizzare l’importanza relativa alla forte presenza crocieristica, aumentando anche il turismo di prossimità ed organizzando sempre più eventi enogastronomici e culturali che possano attrarre sempre più persone da tutto il comprensorio.