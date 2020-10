A Civitavecchia riaprono le mense scolastiche - Terzo Binario News

Nonostante le difficoltà incontrate per avviare il servizio di Refezione scolastica e stanti le stringenti prescrizioni anti Covid, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Simona Galizia, comunica che a partire da ieri primo ottobre, il servizio di mensa, rivolto, come da obbligo di legge, a tutti gli alunni degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio, è avviato nel rispetto delle linee di indirizzo regionali approvate il 3 settembre.

L’assessore rappresenta inoltre, che dalla ditta concessionaria del servizio, sono stati redatti piani organizzativi particolareggiati di somministrazione, per quelle scuole che subiranno una variazione del servizio, in quanto i pasti saranno somministrati in classe.

Questo lavoro si è reso possibile anche grazie alla sinergia con i Dirigenti scolastici dei quattro Istituti comprensivi.

L’Ufficio Pubblica Istruzione sollecita peraltro gli utenti del servizio mensa scolastica alla regolarizzazione dell’iscrizione al servizio medesimo.