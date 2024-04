A Civitavecchia nasce il premio "Ricordando": si comincia con l'omaggio a Silverio Blasi, attore e regista • Terzo Binario News

Le Associazioni Spazio Libero Blog, Book Faces, Blue In The Faces e International film Festival con il contributo della FONDAZIONE CARICIV di Civitavecchia, promuovono il premio Ricordando…

Il premio si propone di diffondere la conoscenza di illustri concittadini e di personaggi che hanno avuto un ruolo significativo operando a Civitavecchia o nei territori circostanti Civitavecchia, Allumiere, Anguillara Sabazia, Barbarano Romano, Blera, Bracciano, Canino, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Monteromano, Oriolo, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano, Tuscania, Vejano, Vetralla).



Per questo anno il personaggio prescelto è Silverio Blasi, importante attore, regista, sceneggiatore, nato a Civitavecchia. Nella foto del titolo con Giulietta Masina.

La partecipazione al Premio implica l’adesione al regolamento che stabilisce i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, la composizione della giuria, i premi e le comunicazioni ai vincitori, il diritto d’autore e altri termini necessari a concorrere.

I partecipanti devono inviare la propria candidatura con la documentazione richiesta entro il 30 Giugno 2024 alla Segreteria del premio, utilizzando il seguente indirizzo mail: premio.ricordando@gmail.com.



La giuria proclamerà tre vincitori. Al primo andrà un premio di 1.000,00 euro, al secondo di 500,00 euro, al terzo di 300,00 euro.



I partecipanti dovranno inviare un video con un monologo da loro creato e recitato la cui durata non potrà superare i 12 minuti.

Si tratta quindi di una prova di scrittura e attoriale e il tema del monologo è libero.

Per ciascun monologo selezionato verrà realizzata una messa in scena interpretata dallo stesso vincitore presso il Teatro Nuovo Sala Gassman in Largo Italo Stegher, 2 Civitavecchia.



Gli autori vincitori dovranno provvedere autonomamente alle incombenze necessarie alla messa in scena del testo che rappresenteranno e alle eventuali spese di trasferimento e pernottamento.

A cura dell’organizzazione sarà la disponibilità del Teatro e del service luce e fonica.



Per qualsiasi informazione riguardo il bando e il concorso è possibile usare solo la mail dedicata: premio.ricordando@gmail.com