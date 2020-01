A Civitavecchia lo Sportello Nutrizionale Scolastico - Terzo Binario News

È stato istituito a Civitavecchia lo Sportello nutrizionale presso l’Assessorato alla Scuola.



Come spiega l’Assessore Claudia Pescatori, “si tratta di uno sportello che metterà a disposizione degli utenti del servizio di mensa scolastica una dietista. Genitori e docenti che vorranno approfondire qualsiasi aspetto della gestione della refezione potranno quindi incontrare su appuntamento la dottoressa Giulia Giusto. Si tratta di una impostazione che abbiamo voluto, come Amministrazione Tedesco, dare anche in questo delicato settore della scuola. Pertanto prenotando un appuntamento al numero 337.1036311, si potranno avere informazioni, approfondimenti e delucidazioni su tutte le problematiche riguardanti aspetti nutrizionali anche individuali, consigli sui corretti stili di vita alimentare, o ancora avanzare segnalazioni sul servizio mensa o avere spiegazioni sul progetto alimentare del servizio”.

Gli incontri si terranno individualmente presso gli uffici della Pubblica Istruzione in via Tarquinia 30 tutti i martedì dalle 14 alle 15.