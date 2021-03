A Civitavecchia il progetto “Inclusione, diritti e partecipazione attiva di persone con disagio psichico e sociale” - Terzo Binario News

A Civitavecchia il progetto “Inclusione, diritti e partecipazione attiva di persone con disagio psichico e sociale”

Sant’Egidio porta avanti il progetto in collaborazione con l’Asl Roma 4, Pincio e l’azienda agricola Gattopuzzo

Venerdì prossimo 12 Marzo alle 10,30 è prevista la Conferenza Stampa in presenza presso la Sala Giovanni Paolo II in Via Guglielmotti 12 a Civitavecchia (adiacente la Cattedrale) per la presentazione del progetto: “Inclusione, diritti e partecipazione attiva di persone con disagio psichico e sociale” finanziato dalla Regione Lazio con il bando Comunità Solidali.

Sant’Egidio porta avanti il progetto in collaborazione con l’Azienda ASL Roma 4, il Comune di Civitavecchia e l’Azienda Agricola Gattopuzzo. Il progetto promuove il diritto alla residenzialità, il sostegno, l’inclusione, le attività di volontariato e di agricoltura sociale delle persone con disagio psichico e marginalità sociale.

Dopo i saluti e l’introduzione al tema del Vescovo di Civitavecchia Mons. Gianrico Ruzza, il progetto sarà presentato dal Dott. Massimo Magnano, responsabile della Comunità di Sant’Egidio. Interverranno il Sottosegretario alle politiche agricole del Governo Draghi sen. Francesco Battistoni, l’Assessore alle politiche sociali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli, Il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, il Direttore Sanitario della ASL Roma 4 Carmela Matera, il Presidente della Cooperativa Sociale Consortium di Roma Matteo Amati, il Presidente dell’Azienda Agricola Gattopuzzo Stefano de Paolis e due utenti in rappresentanza dei partecipanti al progetto Simone Filipponi e Giovanni Guida.

Per coloro che non riusciranno a partecipare in presenza è prevista comunque la diretta in streaming iscrivendosi alla pagina facebook della Comunità di Sant’Egidio di Civitavecchia o della ASL Roma 4 (30 minuti prima dell’inizio saranno dati i parametri per il collegamento).