A Civitavecchia ecco cosa si può fare da oggi - Terzo Binario News

“Ho emanato un’Ordinanza con decorrenza da domani che consente la riapertura dei parchi, giardini e aree verdi comunali. Riapriamo poi gli accessi alla Marina, Piazza Betlemme, l’isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell’area ricompresa tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel, il Piccolo Paradiso, gli accessi alla spiaggia del Marangone.

🏃🏼‍♂️ Nelle aree sopra elencate, sull’arenile e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito svolgere in forma individuale (con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento. È vietato sostare ed occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura, prendere il sole, accamparsi.

🎣 Si può praticare la pesca sportiva (così come definita dal Regolamento CE 302/2009 – «pesca sportiva» una pesca a scopo non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale), anche subacquea, incluse immersioni con apposita attrezzatura, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore.

👉🏼 È ammesso l’allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, con l’ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale.

👉🏼 Ricordo a tutti l’obbligo di evitare ogni forma di assembramento di persone nonché di rispettare la distanza di sicurezza.

Siate responsabili!

Ernesto Tedesco