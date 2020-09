A Civitavecchia 287 chilometri di corsa per la ricerca pediatrica - Terzo Binario News

Hanno totalizzato 287 kilometri in 12 ore ininterrotte di corsa i 24 militari che sabato

scorso, sulla Marina di Civitavecchia, hanno preso parte alla staffetta nazionale di

beneficenza “Una squadra per la ricerca” organizzata dal Comando Forze Operative

Terrestri di Supporto dell’Esercito Italiano con sede a Verona.



La manifestazione ha coinvolto altre 16 città da nord a sud dell’Italia, Avellino, Bari,

Bologna, Bracciano, Cagliari, Firenze, Mantova, Milano, Piacenza, Palermo, Sabaudia,

Roma, Treviso, Torino,Verona e Vicenza, con 336 atleti, suddivisi in 28 squadre, e

hanno percorso complessivamente 4.298 chilometri, rilevati con apposito sistema da

TDS Timing Data Service.



A Civitavecchia si sono sfidati dodici atleti del 7° reggimento difesa CBRN e dodici

dell’11° reggimento trasmissioni, correndo, nonostante la grandine, la pioggia e il forte

vento, per un totale di oltre 287 Km che saranno “convertiti” in una donazione a favore

della Fondazione Città della Speranza. L’ammontare sarà reso noto nei prossimi giorni

Presente alla partenza, oltre al Colonnello Paolo Stella Comandante del 7°

reggimento difesa CBRN, anche il Sindaco avv. Ernesto Tedesco che ha portato il

saluto del Comune di Civitavecchia e ha ringraziato i partecipanti e gli organizzatori per

l’iniziativa benefica.



Molto soddisfatto dell’impegno e della partecipazione con cui gli uomini e le donne dei

reggimenti interessati hanno partecipato alla staffetta, il Comandante delle Forze

Operative Terrestri di Supporto, Generale di Corpo d’Armata Massimo Scala

commenta: “Abbiamo organizzato questa manifestazione sportiva in tutta Italia, da nord

a sud, e partecipato con entusiasmo e davvero con molto piacere alla staffetta ‘Una

squadra per la ricerca’. L’Esercito Italiano non si tira indietro mai, soprattutto quando ci

sono queste iniziative che hanno quale unico scopo quello della solidarietà”



“Un caloroso ringraziamento va al Comfoter e all’Esercito Italiano, a testimonianza del

fatto che non ci deve e non ci si può fermare davanti alle difficoltà – hanno dichiarato il

fondatore e il presidente della Onlus, rispettivamente Franco Masello e Stefano

Galvanin – un grazie a quanti hanno abbracciato questa iniziativa a vario titolo e a chi si

è avvicinato alla nostra realtà per la prima volta. Con il contributo di tutti possiamo dare

un calcio alle malattie pediatriche”-



Alcuni momenti della staffetta nelle varie città possono essere rivisti nei canali social di

Fondazione Città della Speranza (Facebook e Instagram) con gli hashtag: