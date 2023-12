A Cerveteri torna la magia del Presepe vivente, ecco le date • Terzo Binario News

Appuntamento all’interno del Parco della Legnara: tris di aperture per la manifestazione che da sempre incanta Cerveteri

A Cerveteri torna la magia e la tradizione del Presepe Vivente.

Così come riportato dal materiale pubblicitario diffuso sui social, l’appuntamento con il mistero della Natività tornerà all’interno del Parco della Legnara nelle giornate di giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 gennaio, con apertura alle ore 17:00.

Come di consueto, il Presepe, vede l’organizzazione della Parrocchia Santa Maria Maggiore, dei Rioni e il sostegno dell’Amministrazione comunale, che come diffuso nei giorni scorsi in una nota ufficiale, si è aggiudicata un finanziamento regionale di 4mila euro destinato proprio alla realizzazione e al mantenimento di questa storica tradizione cittadina.

Venditori di stoffe, falegnami, fabbri, pastori, animali in uno scenario suggestivo tra musiche e giochi di luce, accompagneranno il pubblico fino alla Capanna della Natività.