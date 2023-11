A Cerveteri torna la Festa dell'Olio nuovo • Terzo Binario News

A Cerveteri torna la Festa dell’Olio Nuovo.

La storica manifestazione, giunta alla sua XIV edizione è infatti pronta a tornare nel Centro Storico di Cerveteri, in Piazza Santa Maria, per promuovere le eccellenze olearie di Cerveteri e del Territorio etrusco. Doppio come di consueto l’appuntamento. Le date da segnare in agenda sono quelle di sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Ci saranno degustazioni, dimostrazioni, conferenze e momenti di intrattenimento. La manifestazione, come sempre, vede l’organizzazione di svariate associazioni e il coordinamento dell’Assessore Riccardo Ferri

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma