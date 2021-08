"A Cerveteri si abbattono alberi sani" - Terzo Binario News

Il grido d’allarme è di Francesca Capanna

“Un abuso che Marina di Cerveteri sta subendo. Il comune ha vinto un appalto per piantumare degli alberi e per fare ciò ha deciso di tagliare 55 alberi sani. Gli agronomi ragionano prevalentemente sulla maturità raggiunta dalla pianta e non sull’effettivo stato di salute.

Mettere a dimora nuove piante è sempre cosa buona, ma abbattere individui così imponenti, se non strettamente necessario, sottrae alla Comunità e al territorio veri e propri tutori di benessere.

A nulla sono valse le proteste e le petizioni con richieste di nuove perizie da parte dei cittadini shoccati. Il sindaco ha deciso di procedere schiacciando ogni dissenso.È una piccola storia, lo so, ma è una delle tante violenze che il cittadino subisce in nome dei “progetti” di riqualificazione ambientale miopi all’oggettività del buon senso in termini di salute, nonché alla sensibilità delle persone che ora affacciandosi dalle finestre al posto del frusciare delle foglie al vento ascoltano il vuoto del nulla”.

Francesca Capanna