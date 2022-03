A Cerveteri Ramazzotti, insieme a Brazzini, non esclude la sua candidatura a sindaco - Terzo Binario News

Il consigliere comunale ha attaccato i giochi di partito attualmente in corso sui vari schieramenti politici, proponendosi come ago della bilancia fra le due coalizioni

È un Lamberto Ramazzotti senza freni quello che alcuni giorni fa ha affrontato le varie tematiche legate alla politica di Cerveteri.

Forte di un’esperienza politica lunga più di 40anni, il Consigliere comunale attualmente all’opposizione del Sindaco Pascucci, ha fatto un quadro della situazione sullo scenario politico che si sta andando a delineare soprattutto nel centrodestra, corrente nella quale si è solitamente più volte identificato durante la sua carriera politica, pur avendo comunque una matrice piuttosto centrista.

Si scaglia principalmente contro i giochi di potere e di simbolo di partito che si stanno ancora oggi abbattendo sulla politica locale, dove troppo spesso è forte l’influenza proveniente da Roma.

“Quello che fanno i partiti mi interessa poco, stiamo affrontando delle elezioni amministrative e non politiche, quindi guardo la capacità delle persone per il bene della città. Se non hai capacità e competenza non fai nulla – dichiara Ramazzotti – con me ci sono quattro liste, quelle mie storiche di “Capacità e Passione”, “Cerveteri Domani”, la lista di Antonio Brazzini e un’altra lista, con una matrice partitica ma che non metterà il proprio simbolo. Noi siamo pronti a votare anche domani mattina, siamo aperti al confronto e al dialogo ma su cose serie. Abbiamo le idee chiare e siamo pronti a votare e a Governare. Sono circondato, forse per la prima volta dopo che non accadeva davvero tanti anni, da una squadra che mi fa sentire forte l’affetto e la vicinanza, e mai come questa volta sento forte la stima della cittadinanza”.

“Personalmente non ho il narcisismo di candidarmi a Sindaco – prosegue Ramazzotti – io Sindaco lo sono già stato. Desidero persone che hanno a cuore il bene della città, persone ambiziose, che puntino a fare il bene di Cerveteri. Io non voglio candidarmi a Sindaco, ma se i giochi di partito a cui stiamo assistendo possono portare a questa città una classe politica incapace o incompetente, potrei essere costretto. In ogni caso, ho una squadra pronta e capace a fare il bene di questa città”.