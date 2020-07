A Cerveteri prima rata Tari rimandata al 30 novembre - Terzo Binario News

Importanti aggiornamenti per i Cittadini di Cerveteri in tema di pagamenti. L’Amministrazione comunale del Sindaco Alessio Pascucci con Delibera di Giunta Comunale n.58 del 22 luglio 2020 ha infatti approvato il posticipo della scadenza degli avvisi di pagamento relativi alla TARI per l’anno 2020.

La delibera approvata stabilisce le seguenti scadenze: prima rata 30 novembre 2020, in questa data è possibile pagare anche in un’unica soluzione, seconda rata 31 gennaio 2021, terza rata 31 marzo 2021.

“In queste settimane molti cittadini hanno chiesto informazioni inerenti i bollettini TARI per l’annualità in corso. Le cartelle di pagamento per l’anno 2020, non sono state ancora spedite, il momento difficile che tanti cittadini stanno vivendo nella fase post-covid e che le famiglie hanno vissuto nei mesi di lockdown ci hanno portato ad approvare una ulteriore proroga delle scadenze – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – grazie al lavoro del nostro ViceSegretario e Dirigente Antonio Lavorato e a tutto il personale dell’Ufficio Tributi, sempre disponibile e pronto anche in questa occasione, è stata approvata questa nuova importante modifica alle scadenze dell’imposta. Per tutte le informazioni del caso, è possibile contattare il nostro Ufficio Tributi inviando una e-mail a tributi@comune.cerveteri.rm.it oppure chiamare i numeri fissi 0699551019 e 0699552722 oppure il telefono cellulare 3386234145”.