A Cerveteri, per ora, il lungomare resta chiuso - Terzo Binario News

In diretta Facebook il sindaco Alessio Pascucci ha appena annunciato che per ora il lungomare di Campo di Mare resta chiuso.

“La volontà è quella di aprire il prima possibile ma ci sono due problemi: il primo, non è possibile pattugliarlo tutto. Inoltre è prevista una video conferenza con la Regione e i rappresentanti dei comuni limitrofi in cui verrà spiegato il modo in cui muoversi. Quindi per adesso il litorale resta inibito a corse e passeggiate”.