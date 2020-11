A Cerveteri parte il "farmaco sospeso" - Terzo Binario News

“Parte un’ulteriore importante iniziativa a Cerveteri.

Si tratta del “FARMACO SOSPESO”: recandosi in una delle farmacie comunali sarà possibile donare uno o più farmaci da banco da destinare alle famiglie in difficoltà della nostra città.

Iniziativa ancor più importante in questo periodo dell’anno, spesso segnato da raffreddori e stati influenzali di stagione.

Il personale delle nostre farmacie, che ringrazio per la disponibilità e l’importantissimo lavoro che sempre svolge, saprà consigliarvi l’acquisto migliore. Si potranno donare solo farmaci da banco, ovvero quelli per cui non occorre la ricetta del medico, come sciroppi per la tosse, analgesici e antipiretici.

🛑 I prodotti donati verranno ritirati dal Gruppo Comunale di Protezione Civile che si preoccuperà anche della consegna.

▶️ LE FARMACIE COMUNALI DOVE DONARE SONO:

Farmacia n.1- Piazza Risorgimento n.21, Centro Storico di Cerveteri,

Farmacia n.2- Via Oriolo n.1, Cerenova,

Farmacia n.3- Via Prato del Cavaliere n.4, zona Coop

Farmacia n.4- Piazza Nazzareno Pagliuca n.3, Due Casette

Farmacia n.5- Via Settevene Palo n.81.

Insieme possiamo non lasciare indietro nessuno.

ATTENZIONE – IMPORTANTE: si ricorda che è sempre attivo il servizio di consegna a domicilio del farmaco. La consegna è gratuita”. Per informazioni ☎️ 0669401745 – info@farmaci.me

Alessio Pascucci