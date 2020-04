A Cerveteri niente ricezione tv, un lettore furioso: "Bisogna parlare con il Ministro?" - Terzo Binario News

Un lettore si lamenta per problemi di ricezione dei canali tv sul digitale terrestre a Cerveteri.

“Ricomincia in modo massiccio l’impossibilità di riuscire a vedere i canali nazionali televisivi. Nonostante che abbia contattato abbastanza arrabbiato il sindaco Pascucci, che ha risposto – come al solito da 4 anni – come lui non sia in grado di intervenire. Che preso anche dal problema della pandemia non poteva occuparsi di una tv che non funziona. A parte il fatto che l’informazione, proprio in questo periodo di pandemia, io la ritengo un servizio essenziale.

Se non sono informato di ciò che succede, rischio di uscire di casa e di ammalarmi. Purtroppo per farsi ascoltare nel nostro paese bisogna diventare maleducati, arrabbiarsi e dire parolacce e poi magari fare il matto. Possibile mai che questo problema, per un servizio pagato e ricevuto male, non si possa risolvere? Il Ministro dello Sviluppo esiste? Chi lo contatta? Io? Così fra 40 anni riceverò una risposta?”

