A Cerveteri la giunta più "rosa" del comprensorio • Terzo Binario News

Esperimenti di politica con le donne al centro dell’azione politica: sindaca e vice è la prima volta in un comune di media grandezza

Un primo esperimento è partito a Tolfa, con Stefania Bentivoglio alla guida del paese collinare. Ma si tratta di circa 5mila persone, quindi un contesto piccolo.

Invece a Cerveteri il respiro è molto diverso, visto che gli abitanti sono poco meno di 40 mila.

E proprio nel comune cerite c’è una sindaca ovvero Elena Gubetti, ma è donna anche la vice ovvero Federica Battafarano. E questa “doppietta” è la vera novità, che rende più rosa la guida di piazza Risorgimento.

In giunta ci sono anche le assessore Francesca Badini alle Politiche Sociali e Francesca Appetiti a Verde pubblico e salute. Con la Battafarano delegata alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione ecco che la maggioranza è al femminile visto che gli assessori uomini sono tre.

Snocciolata la nota di colore, amministratori e amministratrici vanno giudicati per l’azione di governo che svolgono e basta.

La speranza è che il genere non desti più sorpresa e che anzi diventi una abitudine quella di vedere sempre più donne non solo in politica ma nelle stanze dei bottoni senza farci più caso.

a.v.