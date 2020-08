A Cerveteri in arrivo i posacenere - Terzo Binario News

“Il Comune di Cerveteri accoglie sempre con grande entusiasmo progetti di educazione e promozione alla protezione del territorio e adesso è pronto ad avviare una importante attività di divulgazione sull’inquinamento dovuto all’abbandono dei mozziconi di sigaretta. Una delle fonti di maggior inquinamento per il territorio, per le falde acquifere, per le spiagge, ancora troppo spesso abbandonato ovunque capiti senza considerare le gravissime conseguenze sull’ambiente.

I fondi stanziati da Città Metropolitana per un importo di 25.000 euro, saranno utilizzati, a partire dai prossimi giorni, per una campagna d’informazione rivolta alla popolazione al fine di sensibilizzare il più possibile i cittadini su questa tema così importante. Durante la campagna saranno donati 2000 posacenere portatili. Inoltre saranno istallati nel territorio 50 raccoglitori di prossimità per mozziconi, con una capacità complessiva di 80mila mozziconi al mese. ”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.

Nel posizionare i raccoglitori, l’Assessorato all’Ambiente, ha individuato le aree a maggiore densità di sosta e quindi anche con maggiore possibilità di abbandono. Le aree individuate per il posizionamento comprendono la Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri, le zone servite da sportelli di prelievo Bancomat, Piazza Santa Maria, le fermate delle linee del trasporto pubblico e le spiagge, per le quali da tempo è attivo un progetto di sensibilizzazione per mantenerle pulite e fruibili, evitando ogni forma di abbandono di rifiuto.

“Secondo indagini statistiche del 2016 oltre il 26% della popolazione italiana si definisce fumatrice – ha aggiunto l’Assessora Gubetti – ma l’attività di informazione è rivolta a tutti perché tutti possiamo contribuire ad evitare gli abbandoni dei mozziconi se ne conosciamo le conseguenze. Un ringraziamento particolare va al personale dell’Ufficio Ambiente, che ha lavorato intensamente a questo progetto, che spero possa raccogliere il gradimento dei cittadini e soprattutto possa realmente sensibilizzare tutti su questa tematica”.

Il progetto, che sposa l’hastag #spiaggesenzafiltro, è finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e promosso dal Comune di Cerveteri insieme alla Multiservizi Caerite, all’impresa sociale EMERSUM, a CAMASSAMBIENTE e ASV. Sul sito internet http://www.cerveteriamailmare.it/ tutte le informazioni relative il progetto e la mappa interattiva dove poter trovare tutti i raccoglitori dei mozziconi di sigaretta posizionati nel territorio.