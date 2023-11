A Cerveteri il primo raduno nazionale di vespe d'epoca • Terzo Binario News

Appuntamento per il 25 e 26 maggio 2024

Lo spettacolo corre sulle due ruote a Cerveteri.

Un grande annuncio da parte del Vespa Club di Cerveteri: a maggio 2024 la città etrusca ospiterà il primo raduno nazionale.

Ecco cosa scrive il Club sui social network:

“Siamo felici di annunciare che il 25 e il 26 maggio 2024 si terrà un entusiasmante raduno NAZIONALE di due giorni a Cerveteri limitato solo ai primi 100 iscritti!

Questo evento è un’opportunità straordinaria per tutti noi appassionati di Vespa di riunirci, condividere la passione per le nostre adorate vespe e creare ricordi indimenticabili.

Vi invitiamo a segnare queste date nei vostri calendari e a prepararvi per un weekend emozionante. Saranno organizzate diverse attività, tra cui escursioni, visite al museo, uscita in notturna e la possibilità di conoscere altri appassionati di Vespa. Inoltre, non mancheranno deliziosi cibi e bevande locali per deliziare il vostro palato.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sull’itinerario e le modalità di registrazione. Questo raduno è l’occasione perfetta per rafforzare l’amicizia tra i soci e celebrare la nostra passione comune per le Vespe.

Non vediamo l’ora di condividere questa avventura con voi. Mantenetevi aggiornati e preparatevi per un raduno indimenticabile a Cerveteri nel maggio 2024!”