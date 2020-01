A Cerveteri il convegno “Caravaggio e San Francesco” - Terzo Binario News

Convegno “Caravaggio e San Francesco”, in programma sabato 18 gennaio, alle ore 16,00, presso la sala conferenze della parrocchia di San Francesco D’Assisi in viale Benedetto Marini 165 a Marina di Cerveteri.

In occasione del convegno saranno esposte anche le nuove copie museali delle opere di Caravaggio realizzate dai pittori Felicia Caggianelli, Sergio Bonafaccia e Stefano Martini.

L’evento, organizzato dal periodico Tracciati d’arte, prevede sia l’illustrazione del rapporto tra Caravaggio ed il Santo di Assisi, sia la presentazione di un’inchiesta giornalistica che si pone l’obiettivo di porre in evidenza come il grande pittore, dopo essere approdato nel borgo di Palo Laziale, malato e debilitato, difficilmente potrebbe aver camminato sulla spiaggia fino a Porto Ercole dove avrebbe trovato la morte. Attraverso documenti storici, il convegno tenterà di proporre nuove ipotesi a 410 anni dalla morte del grande pittore.

Il direttore Felicia Caggianelli