A Cerveteri il cimitero del Sasso chiuso per terminare i loculi - Terzo Binario News

I cantieri si erano interrotti

“Stanno per concludersi i lavori che porteranno alla fruibilità di 44 nuovi loculi all’interno del Cimitero del Sasso. Mercoledì 6 maggio partiranno infatti i cantieri per la sistemazione del viale di accesso ai nuovi loculi, già programmati e pronti a partire ma che a causa delle restrizioni dovute alle misure di prevenzione alla diffusione del COVID-19 l’Amministrazione comunale di Cerveteri era stata costretta a sospendere. I lavori inizieranno mercoledì 6 maggio. Questo comporterà la chiusura del cimitero fino a martedì 12 maggio.

“Purtroppo per i nostri cittadini l’avvio dei lavori comporterà la chiusura del Cimitero Comunale del Sasso appena due giorni dopo la sua riapertura avvenuta oggi. Avremmo voluto fare molto prima questi lavori ma la sospensione di tutte le attività di cantiere previste dal DPCM ci hanno impedito di farlo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – l’ultimazione di questi lavori ci permetterà, almeno momentaneamente, di fronteggiare l’emergenza e di rispondere alle esigenze della cittadinanza. Inoltre è in progetto la realizzazione di un ulteriore lotto di loculi. Ulteriori 50 loculi che si realizzeranno sempre nel Cimitero del Sasso e che verranno realizzati nel giro di breve tempo”

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ci tengo a ringraziare l’Assessora Elena Gubetti e tutto il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche e Appalti e l’Ufficio Ambiente, in particolar modo il Dirigente Architetto Marco Di Stefano e la Funzionaria Architetto Daniela Petrone per aver portato avanti la realizzazione di questa opera così importante per la nostra città”.