«A Cerveteri i "vecchi senatori" bloccano il rinnovamento nel centrodestra» - Terzo Binario News

“Seguo da cittadino, le vicissitudini della politica di Cerveteri. Se fossimo a teatro potremmo pensare a qualche stoia di Pirandello.

Quando arrivai a Cerveteri, qualcuno di palazzo mi disse: ora con l’Unesco faremo grandi cose. Non ho visto nulla se la sola guerra tra candidati sindaci, per poi avere una copia di sindaco, che per fortuna lascia, non per scelta.

Dopo il nulla, a parte quell’inutile e grande gettata di cemento sul lungomare, non vi è una struttura ricettiva, nulla per poter accogliere turisti, per poter gestire i flussi estivi, per non parlare della gestione di strade, servizi al cittadino, la stessa raccolta rifiuti un po’ anomala.

Un potenziale soffocato. Cerveteri vive per Cerveteri, ma ora leggo che Ramazzotti, Orsomando, De Angelis e Rossi, non accettano la candidata di Fratelli d’Italia Annalisa Belardinelli. Invece di creare un gruppo, se tanto bene vogliono a Cerveteri, ragionano come il Pascucci, dove prevale forse il proprio ego?

Mi dispiace con questo mio pensiero bloccare i su indicati candidati, ma credo anche che Annalisa Belardinelli, possa essere la differenza, magari con i rispettivi “vecchi senatori” del panorama politico di Cerveteri.

A Cerveteri serve un cambio di rotta, una migliore gestione del pubblico, il “buonismo” e il folclore estivo è cosa d’altri tempi, basti pensare alla favola del concerto di Jovanotti, stessa spiaggia, comune diverso, e l’uccelletto perde sui diritti.

Mi aspetto una coalizione politica sana e sincera, per una politica seria, per il solo interesse di Cerveteri, gli elementi (vecchi senatori) giusti ci sono e mi auguro in una convergenza su Annalisa Belardinelli.

Negli ultimi interventi pubblici i due esponenti di centrodestra glissano sulla candidatura già ufficializzata della leader di Fratelli d’Italia

Ecco le dichiarazioni di Pio De Angelis, tanto per confermare la falsità regnante su Cerveteri una politica falsa e si solo interesse dei singoli.

“Quando il consigliere Ramazzotti dice di essere con me, con Salvatore Orsomando e con Antonio Brazzini per legittimare un accordo fra i quattro, non dice il vero perché io non c’ero”.

Mi aspettavo una difesa nei confronti di Annalisa, che ritengo una persona “nuova” nel sistema Cerveteri.

Se mirate al palazzo, avete l’obbligo di valorizzare il territorio e tutti noi.

Non si può leggere un articolo simile sullo stesso fronte politico, è una vergogna”.