A Cerveteri è Kaos: terza edizione della kermesse artistica • Terzo Binario News

Una tre giorni dal 20 al 24 marzo 2024 presso palazzo Ruspoli

Giunge il momento di immergersi nell’incanto dell’arte contemporanea! Dal 20 al 24 marzo 2024, il Palazzo Ruspoli di Cerveteri si trasformerà nel palcoscenico di “Kaos”, un’esperienza unica di pittura, scultura e fotografia curata con passione da Andrea Cerqua artista ed Editore della rivista Tracciati d’Arte e presidente dell’associazione culturale “Fatto a Mano”.

Questo evento, giunto alla sua terza edizione, si distingue per la sua ambizione itinerante e per il coinvolgimento attivo del pubblico, invitato a esprimere le proprie preferenze attraverso una votazione in loco delle opere più interessanti.

Gli artisti: Andrea Cerqua, Andy Kersch, Angela Scaramuzzi, Angelo Mastria, Antonella Montani, Benedetta Dorinzi, Daniela Ancora, Daniela Calcopietro, Daniele Galia, Enzo Dognazzi, Enzo Forletta Sogno D’estate, Fabrizia Frau, Federica Virgili, Francesca Bellantonio, Francesca Governatori, Gianmarco Canestrari, Giordano Campanelli, Giorgia Brandi, Giovanna Cataldo, Giulia Angiulli, Giulia Mosca, Laura Maone, Luana Celli, Lucia Gari, Ludovica Corona, Manuela Castellet, Marian Rodriguez Vigil, Martina Ricci, Mirella Conte, Monica Zavatta, Nataliya Lyakhova, Patrizia Luccarini, Rosanna Ponti, Rudi Stangherlin, Simona Dileo, Tiziana Pettirossi, Veronica Ledda, Vincenza Costantini Vincenzo Caligiuri; per La Scultura: Aldo Oppini, Diego Vagnucci, Loredana Sala, Yelena Sol; per La Fotografia: Amelia Santini, Anna Moreschini, Concetta Scuderi, Eleonora Ponte, Gianni Bertoldi, Lara Garofalo, Marco Romualdi, Maria Laura Di Carlo, Martina Morrone, Ornella La Trofa, ognuno con il proprio stile e la propria visione unica, trasformano la materia in emozioni palpabili. Dai delicati tratti alle audaci e vibranti creazioni pittoriche, dalle suggestive sculture fino agli emozionanti scatti mozzafiato, “Kaos” promette di sorprendere e incantare.

Il curatore della mostra, Andrea Cerqua, definisce il suo lavoro come “una fucina di esperienze”, un viaggio attraverso l’animo umano e l’infinita varietà delle sue espressioni. Il titolo stesso, “Kaos”, richiama il concetto di Nietzsche secondo cui dalla confusione può emergere un nuovo ordine più profondo e significativo.

Oltre alla bellezza delle opere esposte, l’evento offre una serie di appuntamenti collaterali destinati a stimolare i sensi e l’immaginazione. Dalle esibizioni musicali durante la serata inaugurale al brulicare di artisti impegnati in sessioni di pittura en plein air e fotografia all’aperto, “Kaos” è un’esperienza coinvolgente sotto ogni aspetto.

L’ingresso è gratuito, un invito aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nell’arte e scoprire le mille sfaccettature della creatività umana. Non mancate all’inaugurazione di “Kaos” il Venerdì 22 marzo alle ore 17:00, un momento di condivisione e scoperta da non perdere. Tracciati d’Arte e tutti gli artisti sono pronti ad accogliervi e a regalarvi emozioni indimenticabili fino a domenica 24 nelle Sale del Palazzo Ruspoli a Cerveteri.