A Cerveteri apre “Mondo Antico”, in Piazza Aldo Moro un’attività che si tramanda da generazioni • Terzo Binario News

Lavori in corso per la ristrutturazione del locale, attesa in città per l’apertura

Una nuova attività nel cuore di Cerveteri. Molti di voi lettori ci avrete fatto senza dubbio caso, salendo in Piazza Aldo Moro e nella zona alta del paese: lavori in corso per l’apertura di “Mondo Antico – paninoteca, cantina e cocktail”, un’attività che ha tutte le intenzioni di soddisfare i palati più sofisticati all’insegna di antichi sapori e tradizioni.

Un’attività che si tramanda di generazione in generazione: a riaprirla è Simone Ovidio insieme ai suoi fratelli, che scelgono così di portare avanti un’attività che prima era del nonno e poi del padre.

Ancora non sappiamo il giorno esatto in cui aprirà, ma i lavori stanno proseguendo. Le aspettative sono alte, sarà luogo dove consumare sul posto ma anche a portare via. Alla nuova attività, l’ennesima che sta aprendo in città negli ultimi mesi, simbolo di una rinascita commerciale importante del territorio, l’augurio di tutta la redazione di Terzobinario.it