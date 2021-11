A CaereMusica venerdì il duo Tabbush – Lapresentazione - Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 26 novembre alle ore 21:00. Ingresso gratuito

Prosegue con successo a Cerveteri, nei locali di Sala Ruspoli, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea CaereMusica, ideata e diretta dal Consigliere comunale di Cerveteri, docente e compositore Mauro Porro.

Dopo le emozioni in musica dei primi due appuntamenti, venerdì 26 novembre alle ore 21:00 ad esibirsi in un concerto voce e pianoforte dal titolo “Ceci n’est pas un concert”, il raffinatissimo duo con Nora Tabbush, soprano e Rosa Rita Lapresentazione, pianista e clavicembalista. Da Poulenc a Bizet, da Scriabin a Satie, un vastissimo repertorio di grande qualità e assoluto livello, con due artiste di pregio che si sono esibite sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa.

Come tutti i concerti di CaereMusica, l’ingresso è gratuito. Nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Ai fini di garantire il contingentamento del pubblico è obbligatoria la prenotazione. Si può prenotare chiamando o scrivendo un messaggio al numero 3346161081.

“I primi due appuntamenti con l’edizione annuale di CaereMusica sono stati un grande successo – dichiara Mauro Porro, Consigliere comunale di Cerveteri – venerdì il terzo degli otto concerti in programma con due artiste raffinate e di spessore internazionale. Come sempre, ringrazio in primis il pubblico che puntualmente partecipa con così tanto affetto e interesse ai concerti proposti, e un sincero e vivo grazie a tutti gli artisti che da tanti anni scelgono come tappa delle loro tournèè la città di Cerveteri e la rassegna di CaereMusica, oramai diventata un punto fermo dell’offerta culturale della nostra città, con consensi e pareri unanimi da parte di appassionati, cultori musicali e cittadini”.

Nora Tabbush, soprano, dopo i primi studi di canto a Buenos Aires, la sua città d’origine, si trasferisce in Europa e ottiene il Diploma di Canto nel Centre de Musique Ancienne del Conservatorio di Ginevra con il massimo dei voti. Successivamente si è specializzata in Musica Vocale da Camera e ottiene il Diploma di secondo livello con il massimo dei voti al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Attualmente, in contemporaneo alla sua attività artistica si dedica alla pedagogia del canto e tiene regolarmente un laboratorio di musica da camera e musica antica dal 2009 a Roma

Rosa Rita Lapresentazione, pianista e clavicembalista nata a Conversano è diplomata in Pianoforte e in Clavicembalo presso il Conservatorio di Monopoli. E’ stata presente in stagioni di musica antica, liriche, sinfoniche, teatrali e concertistiche. È stata accompagnatrice di cantanti, docenti e solisti di spicco in Italia e all’estero . Abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria, ha svolto attività didattica in Conservatorio e attualmente insegna nella Scuola Media a indirizzo musicale.