A Bracciano un'ambulanza per il soccorso degli animali - Terzo Binario News

Iniziativa portata a compimento dalle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Bracciano e Anguillara

Un altro passo in avanti per Fare ambiente di Bracciano e Anguillara che ha omologato un’ambulanza in dotazione in possesso dei requisiti per soccorrere animali. Un obiettivo del presidente Andrea Mariani che nel corso della consegna degli attestati ha illustrato i progetti dell’Associazione.

“Questa giornata è importante perché abbiamo consegnato gli attestati di fine corso agli allievi delle Guardie Ecozoofile che hanno superato l’esame e andranno a fare il Giuramento ufficiale per acquisire il decreto di Guardia particolare giurata – ha dichiarato il Presidente Mariani – abbiamo anche presentato la ambulanza veterinaria, approvata dalla ASL ROMA 4 di Civitavecchia e che a gennaio ha superato il collaudo da parte della motorizzazione nel mese di gennaio per il trasporto di animali in difficoltà”.

Oggi con 35 volontari Fare Ambiente può garantire ampia attenzione a tutto il territorio.

“In effetti abbiamo un progetto che è stato approvato di recente con numerosi patrocini, tra cui quello della Regione Lazio, per effettuare delle giornate informative presso le scuole del territorio – prosegue Mariani – ci saranno degli operatori che per i mesi di marzo, aprile e maggio per due giorni a settimana e saranno previste anche delle uscite in esterno presso i sentieri dell’Università Agraria”.

“Una giornata particolare perché vediamo arrivare nuovi ragazzi, un grande evento e una grande soddisfazione nel vedere tanti giovani impegnati nella difesa e mantenimento della natura”, ha concluso Paola Micocci, Guardia Ecozoofila.

(foto di repertorio)