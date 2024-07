"A Bracciano mancanza di controllo nel centro storico" • Terzo Binario News

Lettera di Anna Orsini al sindaco Crocicchi

“Sindaco, le due foto in allegato, ritraggono lo stesso luogo: il posto in fondo a via Arazzeria, tra due tigli, in cui il 6 novembre 2023, furono incendiate due automobili per mano di un individuo che, “inchiodato” dai Carabinieri ha dovuto patteggiare la pena.

Oggi, passando, ho notato (e fotografato) che, nello stesso punto, c’è una pedana che allunga lo spazio a disposizione del ristorante di proprietà proprio del figlio dell’incendiario (sebbene ceduto in gestione)!

Davvero una curiosa coincidenza!!!! Le chiedo se quest’ultima occupazione sia frutto di un regolare autorizzazione.

Chiederò ufficialmente il nome del responsabile del procedimento amministrativo il quale sembra ignorare che , sul luogo dove si è verificato un incendio, non si può far nulla! (Principio già derivante dal diritto romano: “nemo locupletari potest in aliena iactura”).

Comunque una vicenda VERGOGNOSA! Inqualificabile!!! Esistono delinquenti destinati ad essere tali per difficoltà nate da vite disordinate e spesso solitarie, ma esistono delinquenti che lo sono, per la profonda convinzione, che a loro sia tutto consentito; magari perché dispongono di possibilità economiche consistenti che li rendono tronfi; magari perché connotati di innata arroganza; magari perché essendo “dotati”, in genere, di scarsa intelligenza e scarsissima cultura sociale, non arrivano a concepire un limite alle loro azioni! Mille sono le domande che mi vengono alla mente e, con calma, ponderatezza e civiltà, come credo di aver fin qui dimostrato, proverò a formulargliele.

Il 22-05-24, appurato il dolo che causò l’incendio delle due automobili, e scoperto il colpevole, le chiesi di prendere posizione di fronte a questo gravissimo episodio, per stigmatizzarne la gravità, ma anche come intervento dissuasivo per eventuali fatti analoghi: il sindaco di Roma Gualtieri, in una situazione simile, lo fece; ella non profferì parola….

Vede sindaco, quella famosa sera, lei era presente e cercai di farle capire che il problema gravissimo del Centro Storico era la totale mancanza di controllo che, in ogni caso favorisce un clima di anarchia, di lassismo o di assoluta prepotenza! ( L’incendio chiaramente avvenne come forma di vendetta e dissuasione di tipo mafioso, verso coloro i quali in modi civili e legali reclamavano i propri sacrosanti diritti in tutti gli ambiti leciti). Sono pertanto certa che é proprio in questo clima di assoluta anarchia, come sopra accennato, che è nata nella mente del responsabile, l’idea delinquenziale del gesto! E’ in questo “brodo” ambientale che il soggetto ha pascolato ed, infine, “osato” fare quello che ha fatto e lo ha fatto con rabbia, fermamente convinto di averne diritto! Eppure non ho sentito neanche un flebile commento da coloro che dovrebbero sentirsi investiti da compiti di controllo: sindaco, assessore, comandante dei vigili! Per fortuna c’è stata molta attenzione, non solo professionale, da Carabinieri e vigili del fuoco (di Campagnano), che ringrazio sentitamente. Perché questo silenzio? La banalità del male…qualcuno dirà… Ma è davvero solo questo? Fatalismo? Purtroppo non è così: qualcuno ha lucidamente commesso un reato; qualcuno che vive tra di noi, gira per le nostre strade…..e lo ha fatto con un intendo e un interesse preciso.. ed ora è stato persino premiato da quelle istituzioni che hanno dimostrato disinteresse totale! Come fosse accaduto a Timbuctù!!!! Questo è ciò che io, e i normali cittadini abbiamo recepito! Nessuno sdegno, nessuna indignazione, nessun freno! E dunque, rientra nella normalità che sia stata concessa un’ulteriore pedana a colui che risulta fruitore del vantaggio di un fatto criminale commesso da un suo familiare? A riprova di quanto detto sopra, a proposito di limiti, il soggetto, tramite il gestore del suo ristorante, ha avuto l’ardire di richiedere i danni (un paio di sedie bruciate dal padre!) all’altra vittima dell’incendio! Davvero senza vergogna! Come si fa ad accettare tutto ciò? In quale mondo ci fate vivere! Cosa insegniamo anzi, insegnate ai vostri figli? Ma torniamo al fatto concreto. La situazione è molto semplice: o ella ha autorizzato la pedana e dunque si è messo automaticamente dalla parte di chi delinque; o ne è all’oscuro e questo dimostra che non ha il controllo del territorio o…dei suoi collaboratori! Comunque, PRETENDO chiare delucidazioni! Tutto ciò accade nel Centro Storico di Bracciano, ormai diventato terra di nessuno e dove, la gente per bene, ha davvero difficoltà a vivere e a lavorare… Giorni fa le inviai documentazione chiara, in base alle leggi vigenti, che su piazza Saminiati, dove è stato aperto un locale, non potessero essere posizionati tavoli, con preghiera di trasmettere il tutto anche all’ufficio tecnico….. Ebbene, puntualmente i tavoli sono apparsi! Per fortuna il gestore è un bravo ragazzo con il quale posso colloquiare nel rispetto dei reciproci diritti, ma ho capito che su di lui, sono stati fatti strani magheggi che meritano chiarimenti… Il ragazzo ha presentato il progetto (non firmato dall’esecutore, come regola vorrebbe), ha pagato l’occupazione di suolo pubblico, e gli hanno comunicato VERBALMENTE, che poteva mettere i tavoli, ma non gli hanno rilasciato un’autorizzazione scritta (esponendolo ad eventuali rischi), né gli hanno mai comunicato che la sua domanda dovesse essere sottoposta all’approvazione del Ministero Beni Culturali! Qualche giorno fa, contromossa: si è presentato un assessore per convincerlo a togliere quegli stessi tavoli per cui il ragazzo ha pagato l’occupazione! Che pasticcio è? Non sono più i vigili a notificare queste decisioni? Qualche anno fa, se ben ricordo, a disturbarsi , per delle fioriere(!) fu il comandante in persona! …ma i tempi cambiano…. …e comunque la vicenda fu altrettanto nebulosa…! Qualcuno ha indagato quale sia il funzionario o l’impiegato che ha comunicato l’autorizzazione VERBALE e accettato una documentazione incompleta? Nessuna sanzione? E’ così che si “esprime” la nostra amministrazione? Né chiarezza, né trasparenza? Arriveremo ai “pizzini?” Mi auguro che sia previsto, almeno, il dovuto risarcimento al gestore della somma pagata, qualora fosse costretto a liberare la piazza… Mi auguro proprio di SI ! Restiamo comunque nel Centro Storico… Ho avuto modo di dialogare con la sovrintendente ai Beni Culturali di zona (attualmente in trasferimento ad altro incarico). Conosce molto bene la situazione e le sue distorsioni! Mi confermava i vari vincoli su Piazza Saminiati, ed accennava ad un piano strutturale di revisione sull’occupazione di suolo pubblico nel centro storico di Bracciano che, credo, porterebbe ad una armonizzazione generalizzata (regole, permessi, aree, arredi ecc.) che tanto gioverebbe all’immagine del posto, diventato oggi, un SUK, a dir poco, pacchiano! Questo porterebbe a limitare la bulimia di occupazione di suolo pubblico da parte di qualcuno che non contento, e indisturbato, continua a posizionare tavoli anche oltre il suo gazebo? Questo porterebbe a rivedete gli spazi per la circolazione, secondo dimensioni regolamentari? Questo porterebbe al rispetto della normativa per la quiete pubblica, senza che qualcuno bruci la macchina a chi protesta? Questo farebbe partire controlli periodici soprattutto su chi è abituato, con estrema leggerezza ad ogni tipo di abuso, indifferente alle proteste dei cittadini che qui vivono da quando sono nati, ignorando i loro diritti? Questo porterebbe anche ad un DOVEROSO controllo delle automobili che entrano nel Centro Storico senza averne autorizzazione? E allora la domanda risulta pleonastica: perché questo piano in grado di restituire decoro a tutto il Centro Storico, non viene ancora approvato? Quei gazebi “faidate” con plastiche, tendaggi, nastri…sono un vero pugno nello stomaco! Perché lasciar passare un’altra infernale estate, per i residenti che non possono dormire ed hanno estrema difficoltà a parcheggiare? Che cosa si aspetta? Lo approvi sindaco, lo approvi! In questo momento che mi dicono piuttosto critico per la sua amministrazione, sarebbe la mossa giusta da fare! La faccia e i cittadini forse, avranno almeno un buon ricordo del suo mandato! So che non ha abbandonato l’idea folle di chiudere via Arazzeria al traffico e rendere a due sensi di marcia via Fioravanti: -primo, non è adatta , almeno che non si buttino giù un paio di palazzi che fanno gomito restringendola pericolosamente ; -secondo, il semaforo a tempo , provocherà confusione e ingorghi; -terzo, come la mettiamo con i mezzi di soccorso? Dovrebbero ignorare il rosso e passare sulle automobili in fila? Eppure ha assistito alle difficoltà che normalmente trovano! Sindaco, mi creda, questa di mossa è proprio sbagliata e lei dovrà assumersene tutta la responsabilità, visto che gli abitanti la considerano davvero inopportuna, in loro danno ed a favore di esclusivamente di ALCUNI esercenti. La interrompa, la prego, altrimenti i cittadini avranno un altro brutto ricordo del suo mandato! Vuole un’isola pedonale? Faccia rispettare la ZTL!!! E’ molto più semplice! Questa volta risponderà? Mi pare ci sia un addetto alla comunicazione pagato con i soldi dei cittadini e questo, senza dubbio , rientra nei suoi compiti, perciò, fiduciosa oltre ogni limite, resto in attesa di chiarimenti. Grazie”.

Anna Orsini