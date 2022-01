A Bracciano apre le porte il magazzino letterario - Terzo Binario News

Del Vecchio Editore è prossimo ormai a compiere 15 anni di attività e ci siamo quindi trovati ad interrogarci riguardo la nostra presenza sul territorio che abitiamo.

Crediamo che ci sia bisogno di un nuovo modello di sviluppo anche per quanto riguarda la vita sociale e culturale delle comunità. Una struttura centralizzante è una struttura che è destinata a creare sacche di disagio e di povertà educativa, vivere la socialità e la cultura in modo diffuso, al contrario, può favorire la circolazione del sapere, l’ibridazione delle idee e generare quindi un cambiamento naturale, non pretestuoso e non condizionato.

Siamo una casa editrice che ha scelto la provincia come sede, da 15 anni le nostre attività partono da Bracciano per raggiungere l’intero territorio nazionale, è stata una scelta consapevole, dai forti tratti politici e ci sembra ora che questa scelta porti nuovi frutti.

Con questo spirito nasce l’iniziativa del Magazzino letterario. Apriamo le nostre porte al territorio, invitiamo i lettori, vicini e lontani a curiosare nei nostri magazzini, a chiacchierare con noi a scoprire la nostra produzione e acquistare, perché no, un bel libro.

Un magazzino che diventa luogo di incontri, punto vendita, vetrina periferica e soprattutto un posto fisico in cui immaginare un’offerta culturale in continua evoluzione.

Ma la nostra voce da sola non basta, se è il dialogo che speriamo di accendere sul nostro territorio abbiamo necessariamente bisogno di interlocutori.

Per questo ci rivolgiamo a editori amici di cui ammiriamo l’operato e di cui riconosciamo l’agire significativo nel panorama editoriale e culturale, realtà indipendenti con una visione chiara coerente e immaginifica, capaci quindi di apportare valore.

Ospiteremo ogni mese un editore che metterà a disposizione uno dei suoi titoli, il libro sarà messo in vendita presso il Magazzino, e sfrutteremo l’occasione per organizzare nel modo più consono al momento, eventi, incontri e dibattiti e per offrire al territorio occasioni di dialogo e di approfondimento culturale.

Apriremo le porte del nostro Magazzino il 6 Febbraio 2022 a Bracciano in via Principe di Napoli 94.