A Barbarano il jazz di beneficenza della Fire Dixie Band per l'Ail - Terzo Binario News

Nella sala Sant’Angelo concerto in favore dell’Ail onlus organizzato dalla Proloco di Barbarano Romano ed altre associazioni locali, ingresso libero dalle 17.30 del 29 dicembre.

Sul palco Fire dixie Jazz Band e la vocalist Cecilia Panichelli , original jazz e dixieland , un viaggio immaginario nelle acque del Mississippi partendo da New Orleans un tuffo negli “anni ruggenti”.

Fire dixie jazz band , costituita come associazione ,dal 2006 ricerca e propone il jazz tradizionale , in particolare il dixieland delle band da strada di New Orleans,uno studio continuo degli arrangiamenti e dei costumi dell’epoca. Attiva nel territorio nazionale, e in particolare nel circuito Romano ,ha ricevuto consensi dai maggiori esponenti del genere musicale, da Minnie Minoprio a Carletto Loffredo , Paolo Petrozziello,Michele Pavese , Lino Patruno, Personaggi con cui alcuni componenti della band collaborano.

In questo concerto i Fire Dixie ospiteranno Cecilia Panichelli, vocalist romana specialista nel genere , con il suo Washboard e la sua voce arricchirà la serata.

info 3498643183