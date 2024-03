8 Marzo, al Claudio di Tolfa con la Fidapa "Le donne del mondo si raccontano" • Terzo Binario News

“Le Donne del mondo si raccontano”, questo il titolo dell’iniziativa che la sezione tolfetana della Fidapa BPW ha organizzato per celebrare la Giornata dell’8 marzo. Ispirandosi al tema nazionale del triennio 23/25: “La cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.

Venerdì, dalle 17 al teatro Claudio, sul palco si susseguiranno alucne delle molte donne provenienti da tanti paesi del mondo che per ragioni e in modo diverso si sono ritrovate a vivere nel paese collinare, alcune da tantissimi anni, altre solo per periodi di vacanza.

Dopo i saluti della presidente Adriana Adriani e della sindaca Stefania Bentivoglio, anche lei socia Fidapa, le signore, accompagnate sciascuna da una socia “madrina”, racconteranno le loro storie, che sono tutte diverse. Arrivano dal Kosovo, dalla Romania, dall’Algeria, dal Perù, dalla Norvegia, dal Libano, dall’Albania.

La serata sarà allietata da alcuni intermezzi musicali e sarà occasione per la consegna, da parte della Past President Giuseppina Esposito, della borsa di studio e dell’attestato di merito a Emma Veseli, l’allieva che lo scorso anno ha superato l’esame di terza media con il massimo di voti.

In chiusura, il foyer del teatro accoglierà un buffet etnico in cui saranno offerti piatti tipici cucinati dalle signore e altri italiani preparati dalle socie Fidapa.

Cri.Val.