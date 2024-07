5 modi per risparmiare sulla bolletta della luce • Terzo Binario News

Risparmiare sulla bolletta della luce o del gas è un obiettivo di molti italiani, che hanno subito le conseguenze dell’inflazione e del caro energia causato già nel 2022 dal conflitto Russia-Ucraina e da altri fattori. L’offerta è estremamente vasta e a volte destreggiarsi tra le proposte delle diverse compagnie può confondere le idee.

Per fortuna ci sono tanti espedienti per trovare la società e le condizioni più adatte alle proprie esigenze. Ad esempio si può risparmiare sulle offerte luce e gas utilizzando questo sito e confrontando prezzi, tariffe e servizi. Oppure si possono analizzare i propri consumi e incrociarli con le diverse proposte. Oltre alla scelta della miglior compagnia, ci si può avvalere di alcuni piccoli trucchi e sistemi per diminuire l’impatto del costo energetico sulle bollette.

1 – Utilizzare lampadine a LED

Uno switch necessario, quello verso le lampadine a LED che consumano fino all’80% in meno di energia rispetto alle lampadine tradizionali e durano 25 volte in più. Questo si traduce in un risparmio significativo sulla bolletta della luce.

Come riporta Il Giorno , si tratta di accorgimenti messi in atto anche dalle pubbliche amministrazioni.

2 – Non lasciare elettrodomestici in standby

Spesso non ci si pensa, ma gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici continuano a consumare energia quando vengono lasciati in standby. Occorre spegnerli totalmente ed eventualmente staccare la spina.

3 – Caricare correttamente la lavastoviglie e farla partire solo se è a pieno carico

A volte una disposizione scorretta di piatti, stoviglie e bicchieri causa un lavaggio incompleto che costringe ad avviare un nuovo ciclo. Per questo è importante che ogni elemento sia al proprio posto: piatti e pentole nella zona inferiore, i bicchieri in quella superiore e le posate negli appositi scomparti.

Allo stesso modo conviene non avviare l’elettrodomestico finché non è pieno, per risparmiare energia utilizzando meno cicli di lavaggio.

4 – Regolare il termostato evitando le temperature estreme

Alzare il termostato di qualche grado in estate, quando si accende l’aria condizionata, e abbassarlo in inverno, quando è in funzione l’impianto di riscaldamento, aiuta ad alleggerire sia la bolletta della luce che quella del gas. Pertanto, programmare il termostato può essere utile per tenere la situazione sotto controllo.

Inoltre, è poco salutare avere in casa una temperatura troppo lontana da quella esterna. In alternativa, per risparmiare, quando l’estate non è proprio caldissima come il mese di giugno del 2024 che, come riporta Adnkronos , è stato dichiarato record nel mondo per le temperature, si può optare per i ventilatori a soffitto, le classiche pale, un sistema che consuma meno energia.

5 – Sfruttare la domotica e la luce naturale

Le tecnologie che rendono una casa moderna e confortevole sono sempre più intelligenti. Ad esempio, esistono dei rilevatori di movimento e di presenza umana che regolano l’accensione e lo spegnimento delle luci.

Si può risparmiare anche senza impianti sofisticati e collegati allo smartphone. Basta optare per la luce naturale al posto di quella elettrica, che dà persino un maggior benessere agli occhi.

In conclusione, risparmiare sulla bolletta della luce e del gas è possibile grazie a una combinazione di scelte consapevoli e tecnologie moderne. Implementare questi accorgimenti non solo alleggerisce il peso delle bollette, ma favorisce un uso più sostenibile delle risorse energetiche, migliorando la qualità della vita domestica.