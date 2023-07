“Non solo storie da social: sul lago di Bracciano ho visto tanta umanità durante un infarto” • Terzo Binario News

“Molte volte ripenso a quel bimbo che ha perso la vita a seguito di un incidente ma ancor di più penso, senza trovare spiegazione a quanto accaduto dopo; ovvero una persona che con il proprio cellulare riprende quanto sta’ succedendo senza pensiero alcuno di aiutare terze persone e/o prestare soccorso a chi in difficoltà; unico scopo era volere apparire, farsi mettere un like…non so neanche se il termine è corretto…sulla storia da pubblicare online! che schifo…

Sono di Roma e durante l’estate, sino a che non vado in ferie, come faccio oramai da anni ogni fine settimana vado sul lago di Bracciano – sponda Bracciano.

Il venerdì appena trascorso ho assistito ad un evento che sarebbe potuto terminare con una tragedia ma grazie al pronto quanto propizio intervento di cinque persone non lo è stato.

“Centro velico CSB: un signore cade a terra colpito da infarto; subito due signori li presenti si adoperano a soccorrerlo mentre una terza chiedeva aiuto tra i bagnanti se c’era un dottore, un infermiere. Alla richiesta, dallo stabilimento vicino, accorrono una donna e un uomo che arrivano dove oramai si era formato un capannello.

Ora sono in quattro ad alternarsi tra massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca e mentre loro si alternano dal circolo viene fuori un defibrillatore che da due soccorritori viene prontamente messo in posizione prima e in funzione dopo per l’utilizzo ma la macchina non riesce a riconoscere quei “parametri” utili per fare partire la scossa.

La donna dice, cerco di tradurre, di essere più incisivi e più veloci sul massaggio; nel frattempo arriva una ragazza che si unisce ed inizia a collaborare nel massaggio cardiaco, continuano ad alternarsi senza risparmiarsi fino a che il defibrillatore riconosce i “parametri” e da la possibilità di una prima scossa.

Una volta terminata, controllano se il signore a terra a ripreso il battito e la respirazione; purtroppo non reagisce cosi ricominciano il massaggio cardiaco e la respirazione senza demordere un attimo.

Dopo un tempo non quantificabile, data l’adrenalina presente nell’area, arriva il 118; mentre i due operatori sanitari sostituiscono il defibrillatore (mettono il loro in sostituzione) la prima donna accorsa, prende dal kit degli operatori sanitari un ago dice a tutti di fermarsi e subito dopo dice “…presa…” e inizia a cercare qualcosa tra i farmaci e nel frattempo l’altra donna tira fuori, sempre dal kit del 118, qualcosa simile ad un cerotto con il quale ferma l’ago e poi infilano un flacone (non so indicare cos’era).

Queste fasi hanno fatto comprendere a tutti coloro che erano li presenti che erano o dottori o infermieri.

Dopo altri interminabili minuti, con il nuovo defibrillatore danno un’altra scossa al signore a terra…riprende a respirare lo caricano in barella e via di corsa in ospedale.

Sabato ho potuto osservare come tutti si informavano sullo stato di salute del signore colpito dall’infarto, si sentivano tutti parte in causa e le uniche notizie che arrivavano raccontavano che era in isolamento dopo aver subito un intervento; Domenica la liberazione per tutti, si era svegliato, rispondeva bene anche se avrebbe subito ulteriore operazione ma cosa più importante aveva riconosciuto e parlato con la moglie…”

Ragazzi spero che leggiate quanto scritto e senza falsi moralisti lascio a voi trarne le giuste considerazioni…per quanto mi riguarda a queste 5 persone va il mio applauso e la mia gratitudine, con il loro agire mi hanno insegnato che ancora c’è qualcuno con un alta considerazione della vita; hanno dato tutto loro stessi per salvare un essere umano”.

Lettera firmata

