Gina e Fox, due adorabili cani che si meritano una famiglia • Terzo Binario News

GINA, segni particolari: BELLISSIMA. Per toglierla dai pericoli della strada è stata messa in pensione, è lì da tempo….nessuna richiesta di adozione……

Anche lei merita di essere amata, merita una famiglia.

AIUTATEMI AD AIUTARLA Taglia medio contenuta, 18 kg., Max due anni, dolcissima Calabria Lorella Cell 3683498911.

Fox, sopra Gina

FOX, dolce cagnolino candido di taglia medio/piccola, è nato il 5.1.2013.

E’ buono ed affettuoso con un certo carattere : non ama essere

maneggiato da chi non conosce ed è geloso delle sue cose.

FOX ha bisogno di una persona attenta che rispetti i suoi tempi e le

sue piccole manie e sarà una bella sorpresa per entrambi. Sconsigliato dove ci sono bambini.

FOX E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA, oppure venite a prenderlo, previo appuntamento, al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00