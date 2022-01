Sicurezza sul lavoro, pronto il programma dei corsi 2022 di Cna Sostenibile fino al mese di luglio - Terzo Binario News

La sfida della ripartenza si gioca anche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. E CNA Sostenibile, società del sistema CNA di Viterbo e Civitavecchia, intensifica le attività mirate all’adozione delle corrette procedure per la prevenzione e la tutela della salute.

Il programma dei corsi obbligatori di formazione e di aggiornamento per lavoratori e datori di lavoro nel periodo gennaio – luglio 2022 prevede già, infatti, 40 giornate di formazione. Quelle in agenda nei primi tre mesi, fino al 31 marzo, in concomitanza con lo stato di emergenza nazionale, si svolgeranno in modalità videoconferenza sincrona.

Il nuovo ciclo presentato dall’Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile sarà inaugurato lunedì 24 gennaio con l’aggiornamento dei datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione, Rspp, nelle attività a basso, medio e alto rischio (si proseguirà il 31 gennaio, il 9 e 16 febbraio). La seconda edizione di questo corso si terrà nel mese di maggio (nei giorni 4, 11, 18 e 25).

Per la formazione e l’aggiornamento degli incaricati per l’antincendio si può scegliere tra quattro date (la prima è quella del 3 febbraio, le altre: 21 marzo, 3 maggio, 20 giugno).

Quattro anche le opzioni per la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori delle aziende di tutti i gruppi di rischio (si può optare per una di queste edizioni: 7, 14, 17 e 22 febbraio; 28 marzo, 4, 6 e 13 aprile; 16, 23, 26 e 30 maggio; 11, 18, 20 e 27 luglio).

Torna l’aggiornamento degli incaricati per il primo soccorso in azienda (tre possibilità: 24 febbraio o 11 aprile o 13 giugno).

Particolare attenzione viene posta alla guida in sicurezza dei mezzi e delle attrezzature da lavoro. CNA Sostenibile ha infatti messo in calendario due corsi di aggiornamento per l’utilizzo di trattori agricoli e forestali (uno il 23 febbraio, l’altro il 27 aprile) più la formazione e l’aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili e gru (5 e 12 aprile) e di macchine per il movimento terra (28 aprile e 5 maggio).

Gli altri appuntamenti: l’aggiornamento dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza, Rls, sia non edili (29 giugno) che edili (30 giugno), nonché degli addetti ai lavori di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto (6 luglio).

Un programma impegnativo, dunque, ma non definitivo, perché si stanno pianificando altri corsi tenendo conto di specifiche richieste di alcune imprese e comunque gli operatori di CNA Sostenibile sono pronti a rispondere alla domanda di ulteriori attività formative, essendo la tutela del lavoro e della sicurezza un’assoluta priorità sociale.

Info sui corsi e adesioni: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768397. E-mail: sicurezza@cnasostenibile.it.