Prima Porta: Marina è la prima ad arrivare nel complesso Ater - Terzo Binario News

Marisa, la prima ad arrivare nel complesso ATER Roma di Prima Porta 40 anni fa. Ho voluto regalarle il nastro che avevamo appena tagliato per l’inaugurazione, è stato un momento molto emozionante, a simboleggiare il legame delle istituzioni con una comunità”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

“Oggi qui la Regione ha aperto il nuovo playground, uno spazio comune dove le persone possono incontrarsi, i ragazzi fare sport e i bambini giocare in un’area attrezzata a sicura. Ne stiamo realizzando 16 in tutto il territorio.Con #missioneperiferie stiamo costruendo una nuova idea di città: moderna, sostenibile, funzionale e che possa davvero cambiare in meglio la vita dei cittadini. Oggi Prima Porta è il simbolo di riscatto e protagonismo e Roma sarà la metropoli europea della riqualificazione, delle case pubbliche nel segno della svolta green”.