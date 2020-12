Impianto sportivo di via Brogi: accordo tra Comune e Federazione Ginnastica d’Italia - Terzo Binario News

Nella mattinata di giovedì 24 dicembre la Giunta Capitolina ha approvato l’accordo con la Federazione Ginnastica d’Italia che prevede, attraverso l’applicazione dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tramite il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, la riqualificazione dell’impianto sportivo sito in via Giacomo Brogi n. 82.

La struttura diventerà un polo sportivo d’eccellenza con la realizzazione dell’“Accademia Nazionale di Ginnastica Ritmica”, un punto di riferimento di spicco per le associazioni sportive e tutti gli atleti.

La Federazione, secondo lo schema di contratto, si occuperà della riqualificazione dell’impianto e della realizzazione di un percorso specializzato destinato al Parkour, sostenendo anche gli interventi di manutenzione ordinaria dell’impianto stesso. Fornirà corsi di ginnastica gratuiti a favore degli anziani e persone in condizione di fragilità socio-economica residenti nel territorio di Roma Capitale. Presso l’impianto verranno svolti allenamenti regionali e la formazione gratuita di tecnici di Parkour con tirocinio e successiva qualifica come “tecnico societario in salute e fitness Parkour GGI-CONI- SnaQ”.

Dopo il Paolo Rosi e lo Stadio Berra, l’impianto di via Brogi è il terzo accordo ex art.15 approvato dalla Giunta Raggi, tutti con una profonda attenzione non solo per lo sport ma anche e soprattutto per la sua vocazione sociale, e avrà una durata di diciotto anni (9 + 9).

“Roma Capitale, ancora una volta, procede spedita con le federazioni per realizzare accordi a forte vocazione sociale oltre che sportiva. Siamo davvero contenti di aver trovato la massima disponibilità e impegno da parte della Federginnastica per la riqualificazione e gestione di una struttura che rappresenterà un altro fiore all’occhiello per la nostra città”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.

“Un progetto molto importante” dichiara l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia – “che ridà vita ad un impianto e lo fa nel segno dello sport di eccellenza, con una Federazione che svolgerà attività federali ed agonistiche ad alto livello, mantenendo però sempre alta l’attenzione sul sociale. Ci sarà un forte dialogo con il territorio e con il municipio di appartenenza, affinché la realizzazione e lo sviluppo di tale progetto avvenga nel minor tempo possibile e con la giusta collaborazione. Progetti che ridanno vita ad impianti abbandonati creano un futuro sportivo più solido e potranno cambiare radicalmente la cultura dello sport in tutte le fasce di età. Saremo lieti di presentare nel dettaglio il futuro di questo impianto accanto alla Federazione nelle prossime settimane”.

“Lavoravamo a questa idea da molto tempo. Il nostro sogno è quello di realizzare un luogo di ginnastica per tutti e un centro di eccellenza per la ritmica, creando uno spazio dedicato alla maglia azzurra e alle attività del quartiere, del città e della regione – dal vertice alla base e viceversa – con un percorso di Parkour che permetta ai giovani di dare libero sfogo alle loro esigenze motorie in un area dedicata al benessere sportivo della cittadinanza di tutte le età. Ringrazio il Comune di Roma – dal Sindaco Virginia Raggi all’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia – per la disponibilità e la sensibilità rivolta al nostro movimento. In un paese dove il deficit dell’impiantistica sportiva è ancora grande, ricevere in gestione un impianto del genere, nella Capitale d’Italia, alla vigilia del Natale dell’emergenza sanitaria, con le palestre chiuse in tutto il territorio nazionale e il distanziamento sociale, è come vedere una stella cometa in cielo. Ci scalda il cuore e ci fa guardare al futuro con la rinnovata speranza di ritrovarci presto, tutti insieme, nella nuova straordinaria accademia ginnica romana!”, dichiara il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, il cav. Gherardo Tecchi.