25 Aprile, "Semi di Pace" invita tutti alla Sosta della Memoria - Terzo Binario News

L’associazione Semi di Pace, in occasione della Festa della Liberazione 2022, invita i singoli cittadini, le famiglie, i giovani, le associazioni a “passare” presso la Cittadella di Tarquinia per celebrare questa importante giornata con la “Sosta di Memoria”.

Nel Parco della Pace sono presenti i due memoriali della Shoah e del Migrante, in un percorso dove verranno rappresentati i genocidi del 900 e gli uomini e le donne che hanno contribuito a realizzare cammini di pace, di fraternità, di dialogo.

“Sostare in questo Parco, in silenzio, vuol dire attingere dalla lezione della Storia e respirare l’esempio e il coraggio degli operatori di Pace – ha dichiarato il Presidente Luca Bondi – In questa ricorrenza, importantissima per tutti noi italiani, desideriamo attualizzare quel messaggio di pace e di liberazione guardando ai tanti luoghi del mondo in cui vi è ancora la guerra cominciando dalla

vicina Ucraina. Chi verrà a visitare il nostro Parco potrà anche conoscere, a tal proposito, l’iniziativa “Cuori e mani per l’Ucraina” che ci ha già consentito, in un solo mese, di inviare oltre 100 quintali di donativi per quelle popolazioni”.

Aderendo anche alla iniziativa del Ministero dei Beni Culturali, che ha indetto per questa giornata una apertura straordinaria di musei, parchi archeologici e luoghi della cultura, anche presso la nostra Cittadella, ,dalle 10 alle 18, si potrà “sostare” in autonomia presso il nostro Parco della Pace: chiediamo soltanto, per motivi organizzativi, di avvisarci dell’orario approssimativo inviando una email a segreteria@semidipace.org.

