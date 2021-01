2021, il tuffo nel Tevere di Mister Ok - Terzo Binario News

Ormai è una tradizione consolidata. Maurizio Palmulli – venerdì primo gennaio – si è tuffato nel Tevere, da Ponte Cavour. Come lui, sono entrati in acqua Marco Fois, Simone Carabella, Walter Schirra.

Palmulli, come riportato da RaiNews, ha detto: “Speriamo di onorare questa tradizione Siamo qui per augurare un buon anno a Roma e chiediamo un po’ di serenità dopo la strage che c’è stata. Anche io ho perso un fratello quest’anno. Questo tuffo è dedicato a lui e alle persone che non ci sono più”.

Frame video Facebook Cristiano Borghi