10km del Mare - Nature Run: il 24 settembre a Tarquinia la festa del running tra sport e solidarietà • Terzo Binario News

A Tarquinia Lido torna la 10km del Mare – Nature Run, torna la festa del running che riunisce sulle strade a due passi dal mare il meglio del podismo della Tuscia e la voglia di partecipazione di chi, invece, vuole contribuire a un intento benefico.

Il 24 settembre le strade della località balneare della città etrusca e quella dell’Oasi delle Saline saranno invase da centinaia tra runner e camminatori, con i due percorsi dell’evento ricchi di colore ed animazione sino al traguardo di lungomare dei Tirreni.

Partiamo dalla prova competitiva: iscrizioni sino al venerdì precedente la gara, al costo di 13 euro, per ritirare il pacco gara dell’evento e percorrere i 10 kilometri che si snodano tra le vie del Lido, Porto Clementino e l’oasi delle Saline: un percorso bellissimo e velocissimo in cui gli atleti si daranno battaglia per i ricchi premi di categoria (quasi interamente composti da prodotti tipici locali) e per vedere chi succederà nell’albo d’oro ad Alessio Buraccioni e Lucia Mitidieri, salendo sul podio e guadagnandosi i ricchi premi per i vincitori assoluti.

Assieme a loro, alle ore 10, prenderanno il via gli atleti del circuito Migliorabile, pronti ad affrontare un percorso appositamente studiato per loro, e un gruppo di atleti in handbike, capitanati dal testimonial della 10km del Mare, il Campione Italiano e maglia Azzurra Tiziano Monti.

Qualche minuto prima, invece, a partire saranno i protagonisti della camminata non competitiva di circa sei kilometri, che godendosi lo spettacolo dell’oasi delle Saline contribuiranno, iscrivendosi, a sostenere l’associazione Tarquinia in Rosa, impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumore al seno oltre che in attività di prevenzione e sensibilizzazione.

L’iscrizione alla 10km del Mare – patrocinata dal Comune di Tarquinia – è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e altri Enti di Promozione Sportiva in possesso del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato). In virtù di apposita polizza assicurativa sottoscritta, la partecipazione è aperta anche ad atleti in possesso del solo certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, anche se non tesserati. La quota di iscrizione è di € 12,00 con preiscrizione obbligatoria entro venerdì 22 settembre 2020, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Per la camminata ci si può invece iscrivere sul posto.

