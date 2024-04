10eLotto Serale • Terzo Binario News

Guarda l’estrazione del 10 e lotto serale di oggi sul sito ufficiale o su un concessionario di giochi online come Giochi24. C’è anche l’archivio delle estrazioni con i numeri frequenti e ritardatari. Scopri quanto e come si vince, come fare i pronostici e previsioni sui numeri del 10 e lotto ogni 5 minuti in diretta. Trovi anche la tabella dei premi ufficiale (Lottomatica) per fare la verifica vincite direttamente sul web.

10 e Lotto serale: estrazione di oggi

L’estrazione di oggi al 10elotto Serale è disponibile in diretta sul nostro sito tramite la vetrina di gioco presente su questa pagina. Come si svolge il sistema del sorteggio dei risultati? Il 10eLotto è un tipico gioco a moltiplicatore con il quale puoi scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra il numero 1 e il numero 90.L’estrazione è legata all’estrazione del Lotto.L’orario di pubblicazione dei numeri estratti è solitamente intorno alle 22:30

10 e Lotto estrazione serale

Nell’estrazione del 10 e Lotto serale si confrontano in diretta tv o web i numeri giocati con i 20 numeri delle prime due colonne del notiziario delle estrazioni del lotto iniziando dalla Ruota di Bari e poi via via in ordine alfabetico.

Infatti, in base al tipo di giocata richiesta insieme alla nuova schedina, le estrazioni appariranno ogni giorno, ogni due oppure ogni 5 minuti. Sulla nuova schedina, con valore di ricevuta e scontrino, potremo indicare fino a dieci numeri vincenti, fra i quali l’oro e il doppio oro.

Come funziona il sorteggio dei numeri Oro e Doppio Oro?

Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente 10eLOTTO verranno estratti due NUMERI ORO.

Inoltre, esiste l’opzione numero oro e doppio oro con cui si possono vincere a premi più ricchi.

Con il NUMERO ORO il costo della giocata raddoppia, mentre con il DOPPIO ORO triplica.

Quali ruote partecipano al 10 e Lotto?

La Ruota Nazionale è esclusa. In caso di numeri ripetuti, si prendono quelli risultanti dalle altre colonne del gioco del lotto. Nell’estrazione 10eLotto ogni 5 minuti e in modo immediato questo meccanismo non si applica.

Probabilità di vincita valida per giocata 10eLotto senza NUMERO ORO

Numeri Giocati Numeri Indovinati 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 numero – 4,5 – – – – – – – – – 2 numeri – 2,9 21 – – – – – – – – 3 numeri – – 8,8 103 – – – – – – – 4 numeri – – 5,6 32 527 – – – – – – 5 numeri – – 4,2 16 130 2.835 – – – – – 6 numeri – – – 10 53 574 16.063 – – – – 7 numeri 6,2 – – – 28 200 2.754 96.380 – – – 8 numeri 8,2 – – – – 91 828 14.285 615.349 – – 9 numeri 11 – – – – 50 333 3.772 80.093 4.204.885 – 10 numeri 14 – – – – 30 161 1.348 18.804 486.565 30.963.246

Probabilità di vincita giocata con NUMERO ORO indovinato

Numeri Giocati Numeri Indovinati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 numero 90 – – – – – – – – – 2 numeri 57 211 – – – – – – – – 3 numeri 49 88 687 – – – – – – – 4 numeri 47 56 213 2.637 – – – – – – 5 numeri 48 42 106 648 11.339 – – – – – 6 numeri 51 36 67 266 2.295 53.544 – – – – 7 numeri 57 32 48 141 798 53.544 275.371 8 numeri 65 31 37 87 365 2.760 40.814 1.538.373 – – 9 numeri 75 31 32 60 199 1.1110 10.779 200.233 9.344.189 – 10 numeri 88 32 28 45 122 537 3.852 47.011 1.081.256 61.926.492

Probabilità di vincita con Numeri EXTRA indovinati

Numeri Giocati Numeri Indovinati 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 numero – 6,0 – – – – – – – – – 2 numeri – 3,6 38,1 285,2 – – – – – – – 3 numeri – – 14,9 74,9 – – – – – – – 4 numeri – – 8,8 34,8 1.871,9 – – – – – – 5 numeri – – 6,2 20,3 429,3 14.635,1 – – – – – 6 numeri – – 4,9 13,5 164,4 2.764,4 124.398,5 – – – – 7 numeri – – – 9,9 81,1 896,6 19.903,8 1.161.052,9 – – – 8 numeri – – – – 46,7 382,3 5.581,1 160.612,3 12.045.924,1 – – 9 numeri 5,6 – – – 30,0 193,5 2.089,7 39.550,2 1.463.356,7 141.109.396,3 – 10 numeri 6,9 – – – 20,8 110,4 940,4 13.165,3 320.356,5 15.239.814,8 1.904.976.850,5

10eLotto Serale le Vincite. Come si vince?

Molti pensano che le vincite al 10 e lotto serale subiscano l’influsso dei numeri cosiddetti frequenti o ritardatari o semplicemente sfortunati. Pertanto, pensano sia possibile di fare pronostici per le prossime estrazioni 10elotto sulla base delle vecchie: uno occhio a retro ed uno davanti. Insomma, provano a giocare un numero frequente o ritardatario.

10 e Lotto Tabella Premi

Le tabelle premi le trovate per esteso ed in formato immagine nella pagina dedicata ‘Tabella Vincite 10eLotto’.

Oppure se preferite alle tabelle ufficiali le tabelle in formato tabella testuale che offrono migliore leggibilità soprattutto per le persone con un deficit visivo anche minimo, hanno a disposizione tutte le tabelle premi presenti sul nostro sito.

Archivio estrazioni Dieci e Lotto serale

Nel 10 e lotto serale per scoprire come si vince serve un archivio ufficiale, come quello presentato, che comprenda i sorteggi o tutti i numeri estratti del 2021 e poi andando indietro il 2020, 2019 (e 2018).

L’archivio dei risultati serali precedenti, ci consente di osservare, non solo i dati presenti in tabella, ma anche quanto certi numeri siano frequenti oppure all’inverso ritardatari. Inoltre i numeri presenti negli archivi estrazioni facilitano il calcolo di sistemi e combinazioni per indovinare i risultati dell’ultima estrazione 10elotto di oggi.

Verifica Vincite

Inoltre, un archivio aggiornato con la diretta di oggi e la verifica le vincite di oggi dove è possibile inserire il numero estrazione o semplicemente scegliere la data dal calendario in alto a sinistra. Con questa modalità potremmo controllare se e quanto abbiamo vinto con la nostra ricevuta o con gli scontrini. O ancora usare il QR code per verificare la giocata.

Come si vince al 10elotto ogni 5 minuti?

Anche il 10 e lotto come del resto anche il Superenalotto è un gioco basato sull’estrazione di numeri che da un semplice passatempo può diventare anche con un po’ di fortuna una vincita importante.

Ma allora come si vince al 10 e lotto serale, come fare pronostici sui numeri in diretta o previsioni ogni 5 minuti, se esista un sistema, combinazioni di schede o calcoli che possano garantirci vincite clamorose con una giocata da un biglietto?

Dove e Come si Gioca

In questo gioco, di cui Wikipedia spiega l’origine, è necessario comprare un biglietto o scheda 10eLotto online di Giochi24 o fisicamente dal tabaccaio, e tentare poi di azzeccare i numeri vincenti. Questi, insieme ai numeri oro, doppio oro, appariranno poi sul tabellone disponibile sul canale in ricevitoria che riporta la diretta di oggi dell’ultima estrazione del dieci e lotto ogni 5 minuti.