𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁: 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 di Montalto 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗶𝗻𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟬 • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

โ€œA seguito dei vari decreti legge e modificazioni del Governo รจ stato istituito il โ€œFondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territorialeโ€ che ha riconosciuto al comune di Montalto un contributo di 47mila e 652 euro.

Lโ€™amministrazione in giunta ha dunque deciso come impiegare questi fondi.

Tra i progetti elencati, due di questi riguardano lโ€™affidamento, ad un ormai ricorrente studio di Tarquinia, giร incaricato mesi addietro anche per lโ€™efficientamento energetico del palazzetto.

Questa volta lo studio in questione viene incaricato di redigere il โ€œProgetto di fattibilitร economica e progetto definitivo della tribuna dello Stadio Martelli e della copertura del Palazzetto dello sportโ€, per un totale di Euro 27.279,20 iva compresa.

Fin qui tutto regolare, anche se prendiamo atto che per lโ€™attuale amministrazione, nรฉ a Montalto, nรฉ a Pescia ci sono evidentemente studi tecnici da prendere in considerazione (?)

Non possiamo perรฒ evitare di soffermarci sulla manutenzione straordinaria della copertura del nostro Palazzetto.

Infatti, ed รจ la seconda volta che torniamo sullโ€™argomento, รจ stata affidata la redazione del progetto in questione ad un nuovo tecnico, e quindi verranno spesi altri fondi, quando la stessa รจ giร in possesso del comune.

รˆ sufficiente scorrere lโ€™albo pretorio alla voce โ€œatti amministrativiโ€ per constatare come, a fine 2020, il comune abbia incaricato un tecnico di Montalto per la redazione di un progetto di grado โ€œdefinitivoโ€ (per una spesa di Euro 12.439,57 iva compresa) poi approvato, concernente la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport.

Chiediamo un poโ€™ di chiarezza: cosa รจ successo quindi? Perchรฉ lโ€™assessore Corniglia non ne tiene conto? Non lo sa? Non lo hanno informato? Come mai non รจ stato preso in carico ed aggiornato il progetto giร esistente dal 2020?

In attesa della consueta risposta #ecolpadicaci dellโ€™assessore chiediamo ai consiglieri di minoranza di fare luce su questa vicenda.

Ben vengano i progetti di riqualificazione, ma ci chiediamo: come mai essendoci giร un progetto di sistemazione della copertura del palazzetto lโ€™amministrazione non ha utilizzato i fondi governativi per aggiornare lโ€™esistente e/o progettare altro?โ€

Ass- Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana